Ситуация на Ближнем Востоке: сколько казахстанцев не смогут принять участие в референдуме

Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова на заседании Центральной комиссии референдума 4 октября 2024 года рассказала, сколько казахстанцев не смогут, по предварительным данным, принять участие в голосовании, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в целях обеспечения безопасности граждан Казахстана, считается целесообразным приостановить деятельность участков референдума, действующих в Ливане, Иране и Израиле.

"В целом 128 наших граждан, имеющих право голосовать, находятся в этих республиках", – добавила она.

Спикер подчеркнула, что в целом МИД провел комплексную работу: созданы и обеспечены все необходимые условия для голосования граждан за рубежом.

"Мы составили список, их общее количество 12 485 человек. В МИД было выделено 12 611 бюллетеней. В 59 государствах созданы участковые комиссии, все их члены прошли дистанционные курсы обучения, дополнительно проработан вопрос обеспечения участков ящиками для голосования", – резюмировала Надиркулова.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров добавил, что всего в день референдума будет работать 10 323 участков. В том числе 74 участка открыты при зарубежных учреждениях в 59 странах.

2 октября 2024 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране – 102, в Ливане – 139 граждан, включая дипломатов и членов их семей.