Радостным событием поделилась блогер из Атырау, вышедшая замуж за африканца
Фото: Instagram/5rochka
Известный атырауский блогер Заида Онуора, которая уже несколько лет счастлива в браке с гражданином Нигерии Джесси и воспитывает от него сына, рассказала о радостном семейном событии, сообщает Zakon.kz.
27 сентября 2024 года 33-летняя блогер объявила о второй беременности. 3 октября Заида и Джесси узнали, что ждут девочку.
"Zara Munachi Onuora. Добро пожаловать в семью, доченька", – написала Заида Онуора в Instagram сегодня, 9 декабря.
Также счастливая дважды мама опубликовала первое фото из роддома. На нем она позирует с мужем и новорожденной дочкой.
Подписчики поздравили семью Заиды с пополнением и пожелали ей скорейшего восстановления, а малышке – здоровья:
- "Бауы берік болсын".
- "Зара – прекрасное имя".
- "Уау, круто! Здоровья Заре и вам!"
- "Поздравляю вас! Желаю вам всем здоровья!"
- "Уау, поздравляем от всего сердца! Как же это прекрасно!"
- "Поздравляю! Малышке – вкусного маминого молочка, а мамочке – скорейшего восстановления!"
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