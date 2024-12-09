#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Общество

Радостным событием поделилась блогер из Атырау, вышедшая замуж за африканца

Радостным событием поделилась блогер из Атырау, вышедшая замуж за африканца, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 16:21 Фото: Instagram/5rochka
Известный атырауский блогер Заида Онуора, которая уже несколько лет счастлива в браке с гражданином Нигерии Джесси и воспитывает от него сына, рассказала о радостном семейном событии, сообщает Zakon.kz.

27 сентября 2024 года 33-летняя блогер объявила о второй беременности. 3 октября Заида и Джесси узнали, что ждут девочку.

"Zara Munachi Onuora. Добро пожаловать в семью, доченька", – написала Заида Онуора в Instagram сегодня, 9 декабря.

Также счастливая дважды мама опубликовала первое фото из роддома. На нем она позирует с мужем и новорожденной дочкой.

Подписчики поздравили семью Заиды с пополнением и пожелали ей скорейшего восстановления, а малышке – здоровья:

  • "Бауы берік болсын".
  • "Зара – прекрасное имя".
  • "Уау, круто! Здоровья Заре и вам!"
  • "Поздравляю вас! Желаю вам всем здоровья!"
  • "Уау, поздравляем от всего сердца! Как же это прекрасно!"
  • "Поздравляю! Малышке – вкусного маминого молочка, а мамочке – скорейшего восстановления!"
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Аким ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска
Общество
17:21, Сегодня
Аким ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: