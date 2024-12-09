Радостным событием поделилась блогер из Атырау, вышедшая замуж за африканца

Известный атырауский блогер Заида Онуора, которая уже несколько лет счастлива в браке с гражданином Нигерии Джесси и воспитывает от него сына, рассказала о радостном семейном событии, сообщает Zakon.kz.

27 сентября 2024 года 33-летняя блогер объявила о второй беременности. 3 октября Заида и Джесси узнали, что ждут девочку.

"Zara Munachi Onuora. Добро пожаловать в семью, доченька", – написала Заида Онуора в Instagram сегодня, 9 декабря.

Также счастливая дважды мама опубликовала первое фото из роддома. На нем она позирует с мужем и новорожденной дочкой.

Подписчики поздравили семью Заиды с пополнением и пожелали ей скорейшего восстановления, а малышке – здоровья: