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Законодательство РК

Судья Айжан Кульбаева: Процесс по делу Бишимбаева дисциплинировал меня

Судья Айжан Кульбаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:20 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева рассказала, какое влияние на нее оказал процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

По словам Айжан Кульбаевой, процесс дисциплинировал ее и выявил недостатки, над которыми она работает. В работе судьи требуется стрессоустойчивость, упорство, хорошая память и умение держать себя в руках. Она считает, что судья 24 часа в сутки должен быть судьей.

"Если ты судья, то переключаться сложно. Тем более сегодня принят Кодекс судейской этики, он предусматривает, что надо вести себя соответственно и на работе, и вне работы. Я думаю, что судья не может быть вне работы. Он 24 часа в сутки судья", – сказала она в кулуарах IX съезда судей РК.

Судья отметила, что в свободное время читает книги по коммуникациям, повышению профессиональных качеств, а также издания по психологии, чтобы справляться со всеми ситуациями, возникающими как на работе, так и в жизни.

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