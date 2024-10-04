Сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Казахстане во время референдума

Министерством внутренних дел Казахстана принимаются меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения республиканского референдума. Об этом 4 октября 2024 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Совместно с госорганами будут проведены комиссионные обследования участков для голосования на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

"Всего по стране охрану общественного порядка будут осуществлять порядка 33 тыс. сотрудников, из них на избирательных участках – 18 тыс.", – уточнили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники полиции с момента завоза избирательных бюллетеней будут нести службу на избирательных участках. Также полицейские будут задействованы на сопровождение избирательной документации.

"Органами внутренних дел принимаются все меры, чтобы голосование прошло в корректной и спокойной обстановке". Пресс-служба МВД РК

2 октября 2024 года сообщалось, что полицию Алматы перевели на усиленную службу.