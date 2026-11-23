Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана продолжает работу по обеспечению общественной безопасности и укреплению правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок". Об этом 23 ноября 2026 года заявили в пресс-службе ведомства и раскрыли масштабы нарушений, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что полиция проводит комплексную работу по предупреждению имущественных преступлений, выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к кражам.

"С начала года количество краж в Казахстане сократилось на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 23,3% стало меньше квартирных краж, а количество краж скота снизилось на 6,7%. При этом повысилась раскрываемость обоих видов преступлений. За 10 месяцев по стране задержано более 9 тыс. человек, пресечена деятельность 1 248 преступных групп". Пресс-служба МВД РК

Так, в Таразе полицейские раскрыли квартирную кражу на крупную сумму. С заявлением о пропаже денег и золотых изделий в полицию обратилась 27-летняя местная жительница. По предварительным данным, злоумышленники подобрали ключ к входной двери, проникли в квартиру и похитили ценности. Общий ущерб составил более 17 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Оба водворены в изолятор временного содержания.

Аналогичное преступление произошло в Туркестанской области, где преступники, воспользовавшись отсутствием дополнительных мер защиты, отжали пластиковое окно и совершили кражу, причинив потерпевшим крупный материальный ущерб. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

МВД призывает граждан ответственно относиться к сохранности своего имущества и соблюдать элементарные меры безопасности.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такие нарушения, как гонки на городских улицах и опасные маневры, не только создают угрозу для самих водителей, но и подвергают опасности других участников дорожного движения.

"В МВД усилили работу по пресечению подобных фактов. С начала года полицейскими выявлено 411 случаев дрифта, из них 402 – на автомобилях и 9 – на мотоциклах. Все транспортные средства водворены на специализированные стоянки". Пресс-служба МВД РК

Согласно предоставленной информации, наибольшее количество таких нарушений пресечено в следующих регионах:

Алматы – 142 факта,

Туркестанской области – 45,

Акмолинской и Актюбинской областях – по 30.

Кроме того, особое внимание уделяется борьбе с нарушением ночной тишины. По данным ведомства, только с 13 по 18 ноября пресечено более 26 тыс. подобных правонарушений.

"Незаконные граффити, надписи на фасадах зданий и порча общественных пространств – проблема, которая напрямую влияет на облик городов. Для борьбы с подобными нарушениями полицейские проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с населением". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве уточнили, что за неделю установлено 3 423 факта нанесения граффити. По выявленным нарушениям возбуждено 114 административных дел:

112 – за нарушение правил благоустройства,

два – за осквернение зданий.

Особое внимание уделяется профилактике. Совместно с волонтерами проведено более 5 тыс. мероприятий, организовано свыше 8 тыс. разъяснительных бесед, распространено более 10 тыс. информационных брошюр.

20 ноября 2026 года в МВД заявили о 245 задержаниях за пять дней и назвали причину.