В МВД раскрыли масштабы нарушений в Казахстане
Отмечается, что полиция проводит комплексную работу по предупреждению имущественных преступлений, выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к кражам.
"С начала года количество краж в Казахстане сократилось на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 23,3% стало меньше квартирных краж, а количество краж скота снизилось на 6,7%. При этом повысилась раскрываемость обоих видов преступлений. За 10 месяцев по стране задержано более 9 тыс. человек, пресечена деятельность 1 248 преступных групп".Пресс-служба МВД РК
Так, в Таразе полицейские раскрыли квартирную кражу на крупную сумму. С заявлением о пропаже денег и золотых изделий в полицию обратилась 27-летняя местная жительница. По предварительным данным, злоумышленники подобрали ключ к входной двери, проникли в квартиру и похитили ценности. Общий ущерб составил более 17 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Оба водворены в изолятор временного содержания.
Аналогичное преступление произошло в Туркестанской области, где преступники, воспользовавшись отсутствием дополнительных мер защиты, отжали пластиковое окно и совершили кражу, причинив потерпевшим крупный материальный ущерб. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.
МВД призывает граждан ответственно относиться к сохранности своего имущества и соблюдать элементарные меры безопасности.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такие нарушения, как гонки на городских улицах и опасные маневры, не только создают угрозу для самих водителей, но и подвергают опасности других участников дорожного движения.
"В МВД усилили работу по пресечению подобных фактов. С начала года полицейскими выявлено 411 случаев дрифта, из них 402 – на автомобилях и 9 – на мотоциклах. Все транспортные средства водворены на специализированные стоянки".Пресс-служба МВД РК
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество таких нарушений пресечено в следующих регионах:
- Алматы – 142 факта,
- Туркестанской области – 45,
- Акмолинской и Актюбинской областях – по 30.
Кроме того, особое внимание уделяется борьбе с нарушением ночной тишины. По данным ведомства, только с 13 по 18 ноября пресечено более 26 тыс. подобных правонарушений.
"Незаконные граффити, надписи на фасадах зданий и порча общественных пространств – проблема, которая напрямую влияет на облик городов. Для борьбы с подобными нарушениями полицейские проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с населением".Пресс-служба МВД РК
В ведомстве уточнили, что за неделю установлено 3 423 факта нанесения граффити. По выявленным нарушениям возбуждено 114 административных дел:
- 112 – за нарушение правил благоустройства,
- два – за осквернение зданий.
Особое внимание уделяется профилактике. Совместно с волонтерами проведено более 5 тыс. мероприятий, организовано свыше 8 тыс. разъяснительных бесед, распространено более 10 тыс. информационных брошюр.
20 ноября 2026 года в МВД заявили о 245 задержаниях за пять дней и назвали причину.