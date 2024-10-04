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Законодательство РК

Референдум по строительству АЭС: сколько человек оштрафовали за незаконные опросы

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:30 Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании Центральной комиссии референдума 4 октября 2024 года рассказал о выявленных во время подготовки к этому событию нарушениях, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что с первых дней подготовки выявлены 24 нарушения законодательства о референдуме.

"Это факты, связанные с нарушением опросов общественного мнения. На сегодня лица, нарушившие законодательство, привлечены к административной ответственности. С 1 октября обращения, касающиеся референдума, подлежат немедленно к рассмотрению. На сегодня в органы прокуратуры поступило четыре обращения. Это вопросы в отношении лиц, проводивших незаконные опросы и распространявших анонимные агитационные материалы", – пояснил Жандос Умиралиев.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков добавил, что всего в агитационный период в ходе проведения мониторинга выявлено 14 нарушений законов "О республиканском референдуме" и "О выборах в РК".

"Из них 13 нарушений допустили пользователи онлайн-платформ, одно нарушение – интернет-издание. Все выявленные нарушения были связаны с размещением опросов общественного мнения и их результатов. Нужно сказать, что благодаря проведенной разъяснительной работе традиционными СМИ по результатам мониторинга фактов нарушения требований законодательства к агитации в период подготовки к референдуму не выявлено", – подчеркнул вице-министр.

1 октября 2024 заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров рассказал о порядке голосования на референдуме по АЭС.

Кто будет следить за ходом голосования, можно прочитать здесь.

Референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года.

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