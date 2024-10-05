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Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау

Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 10:36 Фото: пресс-служба акимата Актау
Жители Актау обратили внимание на необычную остановку: она огромная, передает Zakon.kz.

Lada.kz сообщает, что поводом для смеха и удивления стала новая автобусная остановка, установленная в 29 микрорайоне. В соцсетях на видео мужчина показал, с каким трудом он взобрался и слез со скамейки. Юзеры предположили, что объект специально изготовлен в огромном размере для притяжения любителей фотографироваться. Ведь в то, что она создана для удобства ожидающих общественный транспорт, поверить невозможно.

По этому поводу жители Актау оставляют шутки под видео:

  • можно растяжкой заняться своей с помощью такой лавочки;
  • нужно дать название остановке – Спортивная;
  • срочно всем на фотосессию туда. Прикольно.

Однако в местном акимате пояснили, что все так должно быть. Это обычная конструкция, которую еще не установили до конца. Кроме того, подобных скамеек "для великанов" в городе появилось сразу несколько.

"В этом году в Актау проводится установка 20 новых социальных автобусных остановок. Последняя из 20 автобусных остановок была доставлена для установки, однако ее монтаж требует обустройства парковочного кармана и перемещения столба освещения. В связи с этим остановка временно размещена вдоль дороги. Автобусы продолжают останавливаться на прежнем месте. В настоящее время работы продолжаются, и после завершения строительства кармана и благоустройства территории остановка будет установлена", – рассказали в актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.

В ведомстве продемонстрировали, как будет выглядеть остановка после завершения всех работ.

Остановка для великанов: необычная скамейка рассмешила жителей Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 10:36

Фото: пресс-служба акимата Актау

Остановка специально делается "высокой", чтобы ее ножки глубоко закапывались в землю и таким образом могли выдержать все актауские невзгоды, от непогоды до вандалов.

В Астане жители пожаловались полицейским на то, что вандал повредил остановку.

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