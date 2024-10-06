Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране

В 3 часа ночи по астанинскому времени в Японии открылся 393-й избирательный участок референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На избирательном участке, расположенном в Посольстве Республики Казахстан в Токио, первым проголосовал Марлен Доскалиев, хирург, работающий в одной из японских клиник.

Фото: 24KZ

Он отметил, что рад принять участие в референдуме и высказать свое мнение по важному для развития Казахстана вопросу.

Фото: 24KZ

Ранее стало известно, что первая казахстанка проголосовала на республиканском референдуме по АЭС в Сеуле.

