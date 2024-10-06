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Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 05:40 Фото: 24KZ
В 3 часа ночи по астанинскому времени в Японии открылся 393-й избирательный участок референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На избирательном участке, расположенном в Посольстве Республики Казахстан в Токио, первым проголосовал Марлен Доскалиев, хирург, работающий в одной из японских клиник.

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 05:40

Фото: 24KZ

Он отметил, что рад принять участие в референдуме и высказать свое мнение по важному для развития Казахстана вопросу.

Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 05:40

Фото: 24KZ

Ранее стало известно, что первая казахстанка проголосовала на республиканском референдуме по АЭС в Сеуле.

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