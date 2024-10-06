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Аким Шымкента отстоял в очереди для голосования

Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:13 Фото: wikimedia
6 октября глава третьего мегаполиса страны Габит Сыздыкбеков отстоял в очереди для голосования на избирательном участке в здании дворца "Туркестан сарайы", сообщает Zakon.kz.

На видео информагентства OTYRAR видно, как градоначальник терпеливо дожидается, пока ранее подоспевшие к урне избиратели опустят свои бюллетени.

По данным пресс-службы городского акимата, первыми свой выбор на референдуме по строительству АЭС в Шымкенте в этот день сделали военнослужащие Национальной гвардии.

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:13

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"В воинской части 6505 участие в референдуме приняли 665 военнослужащих срочной службы. На участке были созданы все условия для голосования и свободного выбора избирателей", – говорится в сообщении.

А аким Алматы Ерболат Досаев пришел на голосование вместе с супругой.

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