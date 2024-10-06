Акмолинцы определяют будущее атомной энергетики Казахстана

Сегодня, 6 октября, в Казахстане начался референдум по вопросу строительства атомной электростанции – один из самых обсуждаемых и значимых проектов для страны.

С самого утра, с 6:00, избирательные участки в Акмолинской области открыли свои двери для граждан. В регионе зарегистрировано более 513 тысяч избирателей, и по первым сообщениям наблюдателей, интерес к голосованию высок, передает Региональная служба коммуникаций.

На 765 избирательных участках Акмолинской области работают более 9500 наблюдателей от республиканской общественной организации "Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс". Ситуационный центр организации ведет постоянный мониторинг, собирая актуальную информацию из региональных штабов по всей стране. Наблюдатели "Дауыс" сообщают, что голосование проходит спокойно, без нарушений и жалоб на работу комиссий.

"Голосование проходит без нарушений. Жители села с самого утра приходят голосовать, они собрались перед участком еще до открытия. Приходят молодежь, семейные пары, не отстают и пожилые люди. Нарушений на участке не допущено", — поделилась наблюдатель Коалиции независимых наблюдателей "Дауыс" Айнур Калиева из села Когам района Биржан сал.

В целом, все наблюдатели отмечают, что процесс проходит четко и спокойно. Граждане приходят на участки с позитивным настроем, многие из них прибыли еще до открытия, чтобы выразить свою позицию по вопросу, который они считают судьбоносным для будущего страны.

В общей сложности для голосования задействованы 786 референдумных комиссий, включая 765 участковых и 20 территориальных. Все участки оснащены необходимым оборудованием и созданы условия для лиц с инвалидностью. Также предусмотрены переносные урны для тех, кто не может по состоянию здоровья самостоятельно прийти на участок.

Кроме того, Акмолинской областной избирательной комиссией на 5 октября было зарегистрировано и аккредитовано 10 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые имеют право наблюдать за выборами.

Наблюдатели будут продолжать мониторинг до конца голосования и вплоть до подсчета голосов. Их главная цель – обеспечить максимальную прозрачность и справедливость референдума, чтобы граждане могли доверять результатам.

Впереди еще несколько часов голосования, и организаторы уверены, что активность избирателей сохранится.

Фото: ТИК Акмолинской области



