Музыкальное шоу устроили жители Абайской области по дороге на избирательный участок

6 октября жители Абайской области отправились голосовать под музыку и песни, сообщает Zakon.kz.

Избиратели Аксуатского района Абайской области решили совместить приятное с полезным, поэтому путь до избирательного участка провели с песнями в собственном исполнении. Особый колорит творческой группе избирателей придали национальные костюмы.

"Тот случай, когда на референдум, как на праздник", – оценили настроение избирателей комментаторы.

По данным пресс-службы регионального акимата, всего в области открыты 474 избирательных участка, а в списки избирателей включены 407 549 человек.

Сегодня в Казахстане проходит голосование по вопросу строительства АЭС в нашей стране.