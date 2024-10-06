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Музыкальное шоу устроили жители Абайской области по дороге на избирательный участок

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
6 октября жители Абайской области отправились голосовать под музыку и песни, сообщает Zakon.kz.

Избиратели Аксуатского района Абайской области решили совместить приятное с полезным, поэтому путь до избирательного участка провели с песнями в собственном исполнении. Особый колорит творческой группе избирателей придали национальные костюмы.

"Тот случай, когда на референдум, как на праздник", – оценили настроение избирателей комментаторы.

По данным пресс-службы регионального акимата, всего в области открыты 474 избирательных участка, а в списки избирателей включены 407 549 человек.

Сегодня в Казахстане проходит голосование по вопросу строительства АЭС в нашей стране.

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Референдум в Казахстане Абайская область 2024 год Музыка Музыкальные инструменты Строительство АЭС в Казахстане
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