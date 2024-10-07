Казахстанцы сделали рациональный выбор – политологи об итогах референдума

На прошедшем 6 октября референдуме по строительству АЭС казахстанцы голосовали не только за одну конкретную электростанцию, а за принципиальное использование передовых технологий. Большинство жителей страны высказались в поддержку научного развития, сообщает Zakon.kz.

Уникальность прошедшего 6 октября 2024 года референдума в Казахстане состоит в том, что избиратели впервые голосовали по практическому вопросу: принятию конкретной технологии производства энергии, считает депутат Мажилиса Парламента, политолог Никита Шаталов.

Аналогий на постсоветском пространстве этому событию не было и нет: в нашем регионе референдумы, как правило, нужны для политической модернизации или внесения изменений в Конституции. А то, что предложил народу президент Касым-Жомарт Токаев, – это что-то из европейской практики, уверен мажилисмен.

"Если судить по посланию, то это далеко не последний подобный референдум. Глава государства об этом сказал прямо: стратегические решения должны приниматься совместно с народом". Никита Шаталов

По мнению депутата, большое значение референдума состоит и в том, что общенациональная кампания, которую провел Народный штаб, сыграла важную просветительскую роль.

Перед началом агитационной кампании, по данным социологических опросов, в РК было порядка 20-25% неопределившихся по поводу необходимости строительства АЭС. Это, в основном, были люди, которые руководствовались эмоциями, мифами и страхами. Все их знания о ядерной энергетике заканчивались на том, что в мире случались аварии на ЧАЭС и Фукусиме. Но, судя по результатам референдума, с эмоциями удалось совладать и люди сделали рациональный выбор, заявил Никита Шаталов.

Свое мнение по поводу итогов референдума высказал политолог Данияр Ашимбаев.

Отдать свой голос на референдуме пришли более 60% казахстанцев. Это очень хороший показатель, говорящий об общественном интересе к теме строительства атомной электростанции, понимании важности этого вопроса для развития национальной экономики, считает политолог.

"Конечно, думаю, что немало будет и тех, кто отдал голос против АЭС. Но поэтому-то глава государства и вынес этот вопрос на всенародное голосование. По большому счету, даже с учетом различных фобий, казахстанцы сделали выбор в пользу будущего, в сторону технологического развития нашей страны". Данияр Ашимбаев

Следует отметить, что информационно-разъяснительная кампания референдума по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции была самой длинной за всю историю страны. Как отметил государственный советник РК Ерлан Карин, она началась еще 1 сентября 2023 года и длилась ровно 400 дней.