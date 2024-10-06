33 человека из одной семьи проголосовали в Жаркенте

Династия Жакыбаевых из Жетысуской области проголосовала на референдуме по строительству АЭС в Казахстане. Сразу 33 человека из одной семьи пришли на участок №326 в Жаркенте, сообщает Zakon.kz.

Семья проживает в городе уже долгие годы. 85-летняя Азия Жакыбаева, приехавшая на участок вместе с детьми, рассказала, что хочет светлого будущего для своих потомков.

"Каждый, кто хочет светлого будущего для своих детей, приходит на выборы с большими надеждами. Мы тоже пришли сделать свой выбор. Мы все должны быть единым целым для будущего нашей независимой страны", – говорит она.

Любящая мать девяти детей, 36 внуков, 69 правнуков призвала общественность проголосовать, говоря, что решение, принятое каждым человеком, повлияет на дальнейшее развитие нашего государства.

Ранее стало известно, что на референдуме по АЭС к 10 часам утра уже проголосовало около 2,2 млн казахстанцев.