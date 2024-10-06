На избирательных участках в Атырауской области поздравляют учителей и заслуженных педагогов

6 октября 2024 года в Казахстане проводится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. В Атырауской области этот важный день совпал с празднованием Дня учителя, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций, на избирательных участках Атырауской области среди тех, кто пришел проголосовать, можно увидеть множество заслуженных педагогов и ветеранов образования.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В честь их профессионального праздника на участках для голосования проходят небольшие торжественные мероприятия. Учителей поздравляют с Днем учителя, им вручают цветы и благодарственные открытки за их многолетний труд и вклад в развитие региона.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Особое внимание уделяется ветеранам педагогического труда, которые внесли значительный вклад в воспитание и образование будущих поколений. Многие учителя подчеркивают важность участия в таком значимом для страны референдуме и отмечают, что их голос, как воспитателей молодежи, является важной частью демократического процесса.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В настоящее время в регионе функционируют 274 участка референдума. Они будут открыты с 7:00 до 20:00.