Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На избирательных участках в Атырауской области поздравляют учителей и заслуженных педагогов

Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:06 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
6 октября 2024 года в Казахстане проводится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. В Атырауской области этот важный день совпал с празднованием Дня учителя, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций, на избирательных участках Атырауской области среди тех, кто пришел проголосовать, можно увидеть множество заслуженных педагогов и ветеранов образования.

Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:06

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В честь их профессионального праздника на участках для голосования проходят небольшие торжественные мероприятия. Учителей поздравляют с Днем учителя, им вручают цветы и благодарственные открытки за их многолетний труд и вклад в развитие региона.

Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:06

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Особое внимание уделяется ветеранам педагогического труда, которые внесли значительный вклад в воспитание и образование будущих поколений. Многие учителя подчеркивают важность участия в таком значимом для страны референдуме и отмечают, что их голос, как воспитателей молодежи, является важной частью демократического процесса.

Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:06

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В настоящее время в регионе функционируют 274 участка референдума. Они будут открыты с 7:00 до 20:00.

Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:06

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Читайте также

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме и пожелал всем счастья
Референдум — это базис демократии
Аким ВКО: Референдум – это базис демократии
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Референдум завершился в селе Аксуат Западного Казахстана
Айсулу Омарова
Образование Атырауская область 2024 год АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: