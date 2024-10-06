Деятель науки и образования Серикзат Дуйсенгазы принял участие в референдуме
Фото: rsk.astana
Серикзат Дуйсенгазы, декан филологического факультета ЕНУ, принял участие в голосовании.
Сегодня на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции активно проявили себя жители столицы, передает rsk.astana.
На одном из избирательных участков также присутствовал выдающийся деятель науки и образования Серикзат Дуйсенгазы, декан филологического факультета Евразийского национального университета.
Принимая участие в таком важном голосовании, Серикзат Дуйсенгазы продемонстрировал свое гражданское сознание и ответственность перед будущим государства.
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