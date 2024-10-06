Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции, и по всей стране проводятся культурные мероприятия, подчеркивающие не только значимость самого голосования, но и глубокую связь с национальными традициям.

Так, например, в Таразе на избирательных участках №80 и №82 была организована особая праздничная программа: молодежь, облаченная в национальные казахские костюмы с музыкальными инструментами прошлась в торжественном шествии, создавая уникальную атмосферу. Их выступления сопровождались живым исполнением народных песен и мелодий, таких как кюй и айтыс, которые раздавались над площадками для голосования, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей города.

Фото: акимат Жамбылской области

Шествие, наполненное яркими красками национальных узоров, традиционной вышивкой и музыкой домбры, вызвало большой интерес у горожан. Люди с удовольствием наблюдали за этим красочным праздником и с улыбками вступали в диалог с артистами. Такие выступления не только радовали глаз, но и напоминали о важности сохранения и популяризации национальной культуры в современном мире. Вскоре подобные культурные акции продолжились и на избирательных участках №78 и №79, поддерживая праздничное настроение и укрепляя единство народа.

Фото: акимат Жамбылской области

Стоит отметить, что в Таразе функционируют 135 избирательных участков, где граждане активно участвуют в голосовании. По всему городу 256 985 избирателей имеют право высказать свое мнение на референдуме, что делает этот процесс важным не только для политической жизни страны, но и для общества в целом.

Фото: акимат Жамбылской области

Такие культурные акции, организованные в рамках референдума, подчеркивают уникальное сочетание современности и уважения к своим корням. Шествия молодежи в национальных костюмах наполнили процесс голосования особым значением, напоминая о ценности культурного наследия и необходимости его бережного сохранения. Национальные традиции, воплощенные в музыке, одежде и ритуалах, стали ярким символом единства народа в дни принятия важных решений для будущего Казахстана.