Заслуженная артистка Казахстана проголосовала в Астане

Заслуженная артистка Казахстана и обладательница орденов "Құрмет" и "Парасат" Майра Ильясова приняла участие во всенародном голосовании по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

Она посетила избирательный участок референдума в Астане, куда прибыла прямо из аэропорта.

Майра Ильясова выразила уверенность в том, что референдум был внимательно изучен народом и специалистами, отмечают в РСК Астаны.

Артистка рассказала, что перед тем как принять решение, основательно рассмотрела вопрос строительства атомной электростанции и пришла к определенным выводам после того, как получила разъяснения всех аспектов от специалистов.

Ранее на референдуме в Астане проголосовали звезды казахстанского спорта. Среди них – олимпийский чемпион по боксу и заслуженный мастер спорта Серик Сапиев, легендарный атлет Илья Ильин и тренер по ММА Василий Тахтай.