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Законодательство РК

Представитель Генпрокуратуры РК: Два нарушения произошли в ходе референдума

начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Бекжан Караманов, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 16:45 Скриншот: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане во время голосования на референдуме по строительству АЭС зафиксированы два нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 6 октября на брифинге в СЦК начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, референдум проходит в спокойной обстановке. При этом зафиксированы два нарушения.

"Первое нарушение касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. За это гражданина привлекли к ответственности по части 3 статьи 120 КОАП, на него наложен штраф. Второе – это незаконная агитация. На гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", – сказал Бекжан Караманов.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев добавил, что общественная обстановка в стране стабильная. Грубых нарушений порядка нет.

Ранее сообщалось, что в Астане наблюдателя за видеосъемку списков голосующих удалили с участка.

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