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Генпрокуратура РК: Грубых нарушений на референдуме не зафиксировано

Представители Генпрокуратуры и МВД выступают в СЦК, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:37 Скриншот: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане референдум по вопросу строительства АЭС проходит без грубых нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 6 октября на брифинге в СЦК начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, на данный час процесс голосования проходит в спокойной обстановке, без грубых нарушений.

"В органы прокуратуры обращения не поступали. Исковые заявления в судебные органы на текущий момент также не вносились", – сказал Бекжан Караманов.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев добавил, что с помощью видеокамер усилен визуальный контроль за территориями, прилегающими к участкам. Для своевременного реагирования на инциденты организованы мобильные следственно-оперативные группы.

"В целом, на текущий момент на участках референдума обстановка остается стабильной. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", – отметил Шынгыс Алекешев.

Ранее сообщалось, что в Астане наблюдателя за видеосъемку списков голосующих удалили с участка.

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