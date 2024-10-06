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Что думают о референдуме международные наблюдатели, рассказали в МИД

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:58 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге в Центральной комиссии референдума 6 октября 2024 года рассказал, какую оценку дают голосованию международные наблюдатели, сообщает Zakon.kz.

Роман Василенко отметил, что в Астане сегодня в Центре содействия международным наблюдателям состоялась серия брифингов с участием наблюдателей от международных организаций – Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и СВМДА.

"Как отмечали главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательства Республики Казахстан. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным. Ни одного нарушения на участках ими не было выявлено. К тому же международные наблюдатели особо подчеркивают высокую активность наших избирателей", – добавил вице-министр.

6 октября наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали оценку референдуму по строительству АЭС в Казахстане.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

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