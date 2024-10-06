Референдум по АЭС в Казахстане является открытым, свободным и легитимным: наблюдатели от ШОС

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали референдум по строительству АЭС в Казахстане открытым, свободным и легитимным, сообщает Zakon.kz.

По информации Службы центральных коммуникаций при президенте РК, от миссии ШОС аккредитованы 13 наблюдателей. Это представители избирательных, законодательных органов, дипломатические работники государств-членов ШОС.

"Считаем, что референдум по вопросам строительства АЭС в Казахстане является открытым, свободным и легитимным", – заявил глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов на пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям.

Он подчеркнул, что в Казахстане создали все необходимые условия для мониторинга процесса референдума, предоставлена исчерпывающая информация и никаких нареканий нет.

"Мы расцениваем приглашение международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума", – добавил он.

Накануне референдума члены миссии посетили ряд участковых комиссий референдума, расположенных в Астане и Акмолинской области.

"Референдум еще идет, но уже сейчас можно сказать, что он проходит в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием гражданского общества и созданием максимально благоприятных условий для граждан. То есть в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами", – сообщил Олег Копылов.

В свою очередь члены миссии Организации тюркских государств (ОТГ) провели наблюдения в 17 случайно выбранных участках в Астане.

"Мы смогли получить полный доступ к осуществлению мониторинга и до настоящего момента не наблюдали никаких случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов. Наша наблюдательная миссия будет продолжаться до конца этого дня, и мы будем участвовать на этапе подсчета голосов на одном из участков сегодня вечером", – отметил глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Ранее сообщалось, что более 7 млн казахстанцев проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане.