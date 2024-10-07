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Известный фотограф успел поймать золотую осень в горах Алматы

Известный фотограф успел поймать золотую осень в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:39 Фото: Instagram/dots_foto
Золотая осень – это прекрасная пора, жаль скоротечная. Волшебные виды природы зачастую проходят мимо вечно занятых и работающих людей. Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 6 октября 2024 года решил исправить эту ситуацию и поделился красивыми снимками с общественностью, сообщает Zakon.kz.

По его словам, осенней красоты много не бывает.

Фотограф подчеркивает, что золотая осень скоротечна. Сначала желтеет повыше в горах – это очень короткое время. Потом, продолжает он, цветными становятся предгорья, и затем уже осень спускается в город.

"Для фотографа важно не упустить эти моменты, ведь даже один день с дождем и ветром быстро обнулит эту красоту. А так хочется, чтобы держалось подольше. Но, может быть, в этом и суть удивительно красивого короткого момента. Здесь мне повезло, успел запечатлеть. С удовольствием делюсь с вами".Дмитрий Доценко

Пользователи незамедлительно поблагодарили Дмитрия за подаренную им красоту.

  • Как же у нас прекрасно! И каждый год мы открываем для себя снова и снова красоту нашего края, наших великолепных гор! Спасибо! Радуйте нас так и дальше!
  • Хочу ставить лайк миллион раз! Шикарные кадры любимой осени.
  • В Алматы самая шикарная природа в любое время года.
  • У нас самые красивые горы! Природа так щедра, а осень во всей своей красе дарит нам великолепные краски!
  • Какая красота! Настоящая золотая очень! Такими красками может рисовать только природа. Своими фотографиями вы передали такую необыкновенную красоту нашего мира!

2 октября Доценко уже размещал видео осенних алматинских гор. Тогда пейзажем вдохновились даже иностранцы.

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