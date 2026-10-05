Фотограф успел показать золотую осень в Астане: на следующий день в столице выпал снег
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко побывал в Астане и поделился с многочисленной аудиторией атмосферными снимками осенней столицы, сообщает Zakon.kz.
Кадры осеннего вечера в Астане Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 4 октября 2026 года.
Фотограф подчеркнул, что в столице осень уже вступила в свои права: березки украсились золотой листвой, воздух стал свежим и прохладным, а город располагает к неспешным прогулкам.
"Особенно люблю гулять по Астане вечером, когда зажигаются огни. А здесь их много, они отражаются в мокром после дождя асфальте, мерцают среди золотой листвы, и привычный городской пейзаж вдруг приобретает совсем другое настроение".Дмитрий Доценко
Наверное, как пишет мастер, это одна из тех пор года, когда особенно хорошо просто идти без цели, смотреть по сторонам и немного думать о своем. Философские прогулки, не иначе. Как и эти цветы на клумбах, напоминающие, что лето было совсем недавно.
"В итоге наснимал гораздо больше, чем планировал. Но показываю вам только 10 фотографий, которые понравились мне больше всего".Дмитрий Доценко
- Астана невероятно красива, как и ваши фотографии.
- Чудесно. Астана – красивый город, что ни говори.
- Эпитетов не хватит описать эту красоту!
- Осенняя Астана прекрасна.
- Красавица столица.
- Как Париж, сейчас даже там не так красиво.
- Моя любимая Астана, – пишут восхищенные пользователи Казнета после просмотра.
Впрочем, уже сегодня, 5 октября в Астане выпал первый снег. По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", днем температура воздуха составит всего +3...+5°С.
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