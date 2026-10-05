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Общество

Фотограф успел показать золотую осень в Астане: на следующий день в столице выпал снег

дороги, деревья, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:26 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко побывал в Астане и поделился с многочисленной аудиторией атмосферными снимками осенней столицы, сообщает Zakon.kz.

Кадры осеннего вечера в Астане Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 4 октября 2026 года.

Фотограф подчеркнул, что в столице осень уже вступила в свои права: березки украсились золотой листвой, воздух стал свежим и прохладным, а город располагает к неспешным прогулкам.

"Особенно люблю гулять по Астане вечером, когда зажигаются огни. А здесь их много, они отражаются в мокром после дождя асфальте, мерцают среди золотой листвы, и привычный городской пейзаж вдруг приобретает совсем другое настроение".Дмитрий Доценко

Наверное, как пишет мастер, это одна из тех пор года, когда особенно хорошо просто идти без цели, смотреть по сторонам и немного думать о своем. Философские прогулки, не иначе. Как и эти цветы на клумбах, напоминающие, что лето было совсем недавно.

"В итоге наснимал гораздо больше, чем планировал. Но показываю вам только 10 фотографий, которые понравились мне больше всего".Дмитрий Доценко
  • Астана невероятно красива, как и ваши фотографии.
  • Чудесно. Астана – красивый город, что ни говори.
  • Эпитетов не хватит описать эту красоту!
  • Осенняя Астана прекрасна.
  • Красавица столица.
  • Как Париж, сейчас даже там не так красиво.
  • Моя любимая Астана, – пишут восхищенные пользователи Казнета после просмотра.

Впрочем, уже сегодня, 5 октября в Астане выпал первый снег. По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", днем температура воздуха составит всего +3...+5°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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