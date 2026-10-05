Фотограф успел показать золотую осень в Астане: на следующий день в столице выпал снег

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко побывал в Астане и поделился с многочисленной аудиторией атмосферными снимками осенней столицы, сообщает Zakon.kz.

Кадры осеннего вечера в Астане Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 4 октября 2026 года.

Фотограф подчеркнул, что в столице осень уже вступила в свои права: березки украсились золотой листвой, воздух стал свежим и прохладным, а город располагает к неспешным прогулкам.

"Особенно люблю гулять по Астане вечером, когда зажигаются огни. А здесь их много, они отражаются в мокром после дождя асфальте, мерцают среди золотой листвы, и привычный городской пейзаж вдруг приобретает совсем другое настроение". Дмитрий Доценко

Наверное, как пишет мастер, это одна из тех пор года, когда особенно хорошо просто идти без цели, смотреть по сторонам и немного думать о своем. Философские прогулки, не иначе. Как и эти цветы на клумбах, напоминающие, что лето было совсем недавно.

"В итоге наснимал гораздо больше, чем планировал. Но показываю вам только 10 фотографий, которые понравились мне больше всего". Дмитрий Доценко

Астана невероятно красива, как и ваши фотографии.

Чудесно. Астана – красивый город, что ни говори.

Эпитетов не хватит описать эту красоту!

Осенняя Астана прекрасна.

Красавица столица.

Как Париж, сейчас даже там не так красиво.

Моя любимая Астана, – пишут восхищенные пользователи Казнета после просмотра.

Впрочем, уже сегодня, 5 октября в Астане выпал первый снег. По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", днем температура воздуха составит всего +3...+5°С.