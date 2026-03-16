Как прошел референдум в Казахстане – мнение наблюдателей из СНГ

Наблюдатели от миссии Содружества Независимых Государств (СНГ) 16 марта 2026 года поделились впечатлениями о состоявшемся 15 марта референдуме по Конституционной реформе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, участки открылись вовремя, началось голосование с исполнением государственного гимна страны, все проходило организованно и в спокойной обстановке.

"Процедура подсчета голосов осуществлялась в соответствии с законодательством. Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушения, которые могли повлиять на результаты референдума, миссией выявлены не были. Миссия от СНГ приходит к выводам о том, что референдум 15 марта прошел на высоком организационном уровне в полном соответствии с законодательством РК, органы государственной власти и комиссии референдума обеспечили гражданам возможность свободного волеизъявления", – сказал Петришенко.

В свою очередь госсекретарь ЦИК Российской Федерации Наталья Бударина подчеркнула, что референдум – это важнейшая процедура народного волеизъявления.

"Этот референдум имеет особое, определяющее значение для Казахстана. Только за вчерашний день я посетила более 20 участков. Все прошло на высочайшем организационном уровне. Нет возможности высказать даже малейшие замечания, не говоря уже о нарушениях. Все процедуры были проведены в строгом соответствии с законодательством РК", – заявила она.

Ранее мы сообщали, что почти 8 млн казахстанцев проголосовали за новую Конституцию.