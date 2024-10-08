Скляр о смене часового пояса: Нужно подождать

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 8 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответил, при каких условиях страна может вернуться к прежнему часовому поясу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Скляр считает, что нужно подождать с принятиям решения о смене часового пояса и выслушать все мнения. Он отметил, что этот вопрос очень важный, но есть часть общества, которая приветствует переход на новое время.

"Например, в Ташкенте, который находится вблизи Шымкента, там была на час разница, а сейчас нет разницы во времени. И там жили в том часовом поясе, как и мы, и никто не возмущался. Кому-то это приемлемо, а кому-то нет. А если спросить у меня, то я много лет привык очень рано просыпаться, и мне даже это лучше. Некоторым моим знакомым это не нравится, кто долго спит, а кому-то, наоборот, нравится. То есть здесь нужно все же взвесить все за и против", – озвучил первый зампремьера.

На вопрос о том, планируется ли возвращение перехода на зимнее и летнее время, Скляр ответил, что есть часть общества, которая не приемлет этого.

"Особенно гипертоникам. А другим людям, наоборот, нравилось. Это очень сложный вопрос", – ответил Роман Скляр.

Напомним, жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 22 апреля была подана петиция с требованием отменить перевод времени. 7 июня она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 50 тыс. Позднее, 21 июня, прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса.

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2 августа министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев озвучил окончательное решение по петиции "Вернуть время назад".