Общество

Житель Западного Казахстана через суд отменил оплату работы ЧСИ на полмиллиона тенге

Житель Западного Казахстана через суд отменил оплату работы ЧСИ на полмиллиона тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 10:45 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд ЗКО рассмотрел жалобу местного жителя на частного судебного исполнителя. Мужчина просил отменить решение о крупной оплате работы частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда рассказал, что дело по алиментам находилось у разных судебных исполнителей с 2018 года. В 2022 году его передали нынешнему ЧСИ. В декабре 2025 года, после выплаты долга по алиментам, судебный исполнитель взыскал за свою работу 529 462 тенге – это 15% от суммы долга.

"Мужчина с этим не согласился и подал в суд. По его словам, он не получал уведомлений о долге и не знал о задолженности вовремя. В ходе суда выяснилось, что ЧСИ долгое время почти не занимался этим делом, не следил за удержаниями денег и поздно посчитал сумму долга".Специализированный межрайонный административный суд ЗКО

Суд отметил, что судебный исполнитель может получать оплату только за реально проделанную работу. Просто вести дело недостаточно.

В итоге суд признал решение ЧСИ незаконным и отменил его. Теперь судебный исполнитель должен отменить взыскание этой суммы. Решение суда уже вступило в силу.

Правила принудительного взыскания долгов меняют в Казахстане.

