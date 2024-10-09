Названы сферы, в которых казахстанцам легче получить работу

В Министерстве труда РК рассказали о тенденциях на электронной бирже труда в сентябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в указанный период на Enbek.kz разместили 136,6 тыс. вакансий – на 4% (4,9 тыс.) больше по сравнению с августом. При этом налицо неактивность ищущих работу: было опубликовано 122,5 тыс. резюме, что на 5% (6,4 тыс.) меньше, чем в августе.

"Заметный рост спроса на кадры пришелся на среднеквалифицированных специалистов. Преимущественно среди операторов производства (+2,1 тыс. вакансий) из-за увеличения объема работ в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона и рабочих промышленности , строительства и транспорта (+1,1 тыс. вакансий)", – сообщили в Минтруда.

При этом наиболее востребованной отраслью осталось образование : на нее приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тыс.). Еще 15,8 тыс. сотрудников требовались в сферу прочих видов услуг , 9,5 тыс. вакансий разместили организации сферы здравоохранения и социального обслуживания населения .

В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели (2,7 тыс. вакансий), учителя математики (2,1 тыс.) и учителя начальных классов (2,1 тыс. вакансий). В сфере здравоохранения наиболее востребованы санитары (1,3 тыс. вакансий), медсестры (1,3 тыс.) и врачи общей практики (604 вакансии).

Что касается регионального разреза, то:

значительный рост вакансий зафиксирован в Жамбылской (на 40%) и Туркестанской (на 39%) областях, в Шымкенте (на 34%);

заметное снижение числа вакансий наблюдалось в Атырауском (на 28%) и Восточно-Казахстанском регионах (на 23%), Абайской области (на 17%).

Заработные платы

В сентябре работодатели предлагали наивысшие средние заработные платы следующим специалистам: главным строителям – от 716 тыс. тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере – от 565 тыс. тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности – от 502 тыс. тенге.

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