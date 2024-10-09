Акима Илийского района задержали прямо в больнице: в чем его подозревают

В Антикоре 9 октября 2024 года рассказали об уголовном деле в отношении акима Илийского района Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя Агентства по противодействию коррупции Данияра Бигайдарова, Антикоррупционная служба по Алматинской области совместно с прокуратурой подозревают его в совершении ряда тяжких коррупционных преступлений.

"Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санэпидконтроля", – сказал спикер.

Кроме того, Карасаева подозревают в превышении должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном.

"В преступную схему он вовлек руководителей районных отделов, финансовых и жилищно-коммунальных хозяйств. Следует отметить, что предусмотренные договором обязательства по утилизации ТБО компанией не выполнялись, а доход был направлен на его личное обогащение. В результате таких противоправных действий экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге", – подытожил Бигайдаров.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что ранее в Сети появилась информация, что задержание Багдата Карасаева провели прямо в кардиореабилитационном отделении больницы в Алматы, где он находился из-за серьезных проблем с сердцем.

Ранее появившуюся информацию о задержании акима подтвердили в Антикоррупционной службе. А в пресс-службе прокуратуры Алматинской области сообщили, что задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона.

