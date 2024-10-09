На Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября 2024 года. Согласно нему, казахстанцам стоит готовиться к непогоде. Циклон принесет в страну осадки и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что с 10 октября на запад, затем на остальную территорию Казахстана сильное влияние окажет циклон.

"С ним пройдут дожди и снег. Также ожидается усиление штормового ветра до 15-29 метров в секунду, низовая метель и гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах – сильные дожди и туман.

До конца недели прогнозируется понижение температуры воздуха на:

западе днем до 5-13 тепла,

на юге – 20 тепла,

на севере Казахстана до 1-5 мороза,

на юге – 2 тепла,

в центре и на востоке республики – 5-13 тепла,

на юге страны 7-12 тепла.

Ранее специалисты предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Они уточнили, жарче всего будет в Шымкенте. Там температура воздуха прогреется до 29 градусов. В Алматы же ожидают 25 градусов.