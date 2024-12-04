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Морозы до 20 градусов надвигаются на Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 5, 6 и 7 декабря 2024 года по стране. Согласно их данным, в центре Казахстана ожидается резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что погоду на большей части страны будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются снег с метелью, в южных регионах – осадки (дождь, снег) и гололед. На западе страны под влиянием антициклона будет сохраняться погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также специалисты прогнозируют понижение температуры воздуха. К примеру, ночью на западе страны похолодает до 7-12°.

"На северо-западе – до 13-18°, на севере, в центре страны – до 15-20°, на юге, юго-востоке республики – до 3-8°, в горных районах – 10-16°".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее "Казгидромет" рассказал о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 декабря 2024 года. С прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.

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