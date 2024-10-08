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Жителей Алматы и Шымкента ждет небывалое тепло: как долго это продлится

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 14:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Как отмечают специалисты, жарче всего будет в Шымкенте. Там температура воздуха прогреется до 29 градусов. В Алматы же ожидают 25 градусов, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что после 10 числа значительно похолодает.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-9, днем 21-23 тепла.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
  • 11 октября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 8-10 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 21-23 тепла.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.
  • 11 октября: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.

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Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 27-29 тепла.
  • 10 октября: переменная облачность, днем дождь. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.
  • 11 октября: переменная облачность, временами дождь. Также прогнозируют сильный ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 тепла.

Ранее синоптики уже заявляли, что казахстанцам следует готовиться к переменам погоды. В ближайшие дни, по данным специалистов, в стране ожидается понижение температуры и сильные дожди.

Также известно, что октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28. Подробнее с прогнозом на месяц можно ознакомиться по этой ссылке.

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