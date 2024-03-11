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20-градусные морозы возвращаются в Казахстан

Похолодание до -20°С обещают казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 11:38 Фото: pxhere
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта 2024 года. Согласно данным синоптиков, зима по-прежнему не отступает, сообщает Zakon.kz.

По информации метеорологов, в предстоящие дни на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях прогнозируют дождь и снег. 12-13 марта непогода будет бушевать в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

"На большей части страны прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до 10-20 мороза, днем до 2-10 мороза. На юге столбики термометров ночью опустятся до 2-12 со знаком минус, днем – 6 мороза-2 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратилось с предупреждением к казахстанским водителям. Дорожники попросили автовладельцев быть внимательными на трассах из-за тумана и гололеда.

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