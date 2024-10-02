14-летняя девочка покончила с собой под Астаной

Очередной суицид подростка произошел в Казахстане – в поселке под Астаной, сообщает Zakon.kz.

Информацию о том, что в поселке Жибек Жолы повесилась девочка, прислали в бот редакции.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области факт подтвердили.

"1 октября в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение жителя Астаны о том, что в гараже своего дома в пос. Жибек-Жолы покончила жизнь самоубийством его двоюродная сестра, 2010 г.р. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование", – сообщили в полиции.

Другая информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

За последнее время в Казахстане это не первое подростковое самоубийство. 12 сентября 2024 года сообщалось, что в Алматы 12-летняя девочка сбросилась с 13-го этажа. 16 сентября две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа.

Ночью 22 сентября на пр. Достык 19-летний курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотки. А 23 сентября с алматинской высотки спрыгнул 18-летний юноша.

Уже 25 сентября стало известно, что в Алматы найден мертвым студент AlmaU.

В настоящее время прокуроры выясняют, связаны ли эти смерти с опасными играми.