В Минобороны ответили, достаточно ли 3,5 тыс. тенге в месяц военнослужащим

Фото: akorda.kz

Официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин 9 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, достаточно ли солдатам 3,5 тыс. тенге в месяц на личные расходы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что согласно нормам, все военнослужащие срочной службы обеспечиваются всем необходимым.

"Это, в первую очередь, вещевое обмундирование, в полном комплекте обеспечивается. Также они обеспечиваются трехразовым питанием, спальным помещением и проживаем на территории воинской части. Помимо этого, они еще и обеспечиваются гигиеническими принадлежностями. Cолдаты имеют право выходить в увольнение. Либо у нас на территории части имеется чайная, магазины, где они могут приобрести какие-либо сладости по своему желанию", – заявил Руслан Жангулин. Он дополнил, что самая главная задача – это подготовка военнослужащего срочной службы. "Наша задача научить его азам воинской службы, научить его держать в руках оружие и основным элементам боевой подготовки. Наша основная задача – это подготовка военнослужащего срочной службы согласно программе прохождения воинской службы", – добавил Руслан Жангулин. Ранее депутат мажилиса Константин Авершин просил пересмотреть продовольственное обеспечение Вооруженных Сил РК. Читайте также Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию Депутат об обеспечении военнослужащих: Кормим почти в три раза хуже, чем игрока в шашки Суициды в армии: какую ответственность могут понести командиры

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