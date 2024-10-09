Минобороны о фото обвешанных медалями жены и детей министра: Это тематическая фотосессия

Официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин 9 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал фото главы оборонного ведомства с семьей, обвешанной орденами и медалями, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин заявил, что семейные фото министра обороны не касаются его служебной деятельности.

"Каждый гражданин имеет на это право согласно Конституции. Надо посмотреть, как она появилась в сети, потому что она не была специально тиражирована. Возможно она ушла (в Сеть - Прим. ред.) из той фотостудии, где была фотосессия. Что касается медалей – супруга министра обороны также является военнослужащей, она проходит службу в рядах Национальной гвардии, и те медали, которые имеются, это в основном юбилейные медали. А на детях – это муляж для тематической фотосессии", – заверил он.

Он также прокомментировал видео, где Руслан Жаксылыков отчитывает генералов и военных за упущения в работе с личным составом.

"У нас в Министерстве обороны постоянно проводятся различные совещания, аппаратные, военные советы, коллегии, где руководитель оборонного ведомства, должностные лица руководящего состава вооруженных сил ставят задачи, делают замечания, критически высказываются. И это было одно из совещаний, когда действительно министр обороны озвучил критику в адрес должностных лиц за упущение работы с личным составом. Это не попытка (спасти себя – Прим. ред.), я вам так скажу", – отметил официальный представитель ведомства.

8 октября 2024 года Руслан Жангулин сообщил, что для благоприятного прохождения воинской службы с первых дней военнослужащих срочной службы берут на особый контроль.