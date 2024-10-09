Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минобороны о фото обвешанных медалями жены и детей министра: Это тематическая фотосессия

Руслан Жаксылыков, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:25 Фото: Министерство обороны РК
Официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин 9 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал фото главы оборонного ведомства с семьей, обвешанной орденами и медалями, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин заявил, что семейные фото министра обороны не касаются его служебной деятельности.

"Каждый гражданин имеет на это право согласно Конституции. Надо посмотреть, как она появилась в сети, потому что она не была специально тиражирована. Возможно она ушла (в Сеть - Прим. ред.) из той фотостудии, где была фотосессия. Что касается медалей – супруга министра обороны также является военнослужащей, она проходит службу в рядах Национальной гвардии, и те медали, которые имеются, это в основном юбилейные медали. А на детях – это муляж для тематической фотосессии", – заверил он.

Он также прокомментировал видео, где Руслан Жаксылыков отчитывает генералов и военных за упущения в работе с личным составом.

"У нас в Министерстве обороны постоянно проводятся различные совещания, аппаратные, военные советы, коллегии, где руководитель оборонного ведомства, должностные лица руководящего состава вооруженных сил ставят задачи, делают замечания, критически высказываются. И это было одно из совещаний, когда действительно министр обороны озвучил критику в адрес должностных лиц за упущение работы с личным составом. Это не попытка (спасти себя – Прим. ред.), я вам так скажу", – отметил официальный представитель ведомства. 

8 октября 2024 года Руслан Жангулин сообщил, что для благоприятного прохождения воинской службы с первых дней военнослужащих срочной службы берут на особый контроль.

Читайте также

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Минобороны хочет, чтобы за безопасностью в армии следил ИИ
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Расследование самоубийства девочки под Астаной вывело на южнокорейский комикс
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
В Минобороны объяснили, зачем создали WhatsApp чаты с родителями срочников
Мадина Мамырханова
МО РК Казахстан 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: