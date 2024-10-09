Депутат заявила о системных проблемах в программе субсидирования аренды жилья

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская на пленарном заседании 9 октября 2024 года попросила принять меры по решению проблемы финансирования по субсидированию части арендной платы за жилище, передает корреспондент Zakon.kz.

Юлия Кучинская направила свой депутатский запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру.

"В наш адрес поступают обращения участников программы по субсидированию части арендной платы за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. На протяжении последних двух месяцев наблюдаются задержки по выплатам со стороны государства. Правилами предусмотрена возможность внесения оплаты самими арендаторами с последующим возмещением расходов от государства. Однако, не у всех участников программы есть такая возможность", – озвучила она.

По ее словам, в результате многие из них находятся в группе риска на выселение. Учитывая начало отопительного сезона считаем данную ситуацию недопустимой.

"Если государство приняло на себя обязательства по обеспечению арендной платы, они должны быть выполнены в полном объеме на период подписанного договора. Вместе с тем, анализ реализации проекта за весь период позволяет говорить о наличии системных проблем. Во-первых, на лицо проблемы планирования и прогнозирования числа потенциальных заявителей и объема требуемых средств. Несмотря на то, что круг участников ограничен четырьмя категориями граждан из числа очередников на получение жилья. Ежегодно наблюдаются проблемы с финансированием", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что в прошлом году запланированные в республиканском бюджете средства не были использованы в полном объеме. Хотя в нескольких регионах деньги закончились еще в июне.



"В этом году предусмотренных 5 млрд тенге оказалось недостаточно. Уже в сентябре весь объем средств был использован. До конца текущего года требуется дополнительно 5 млрд тенге. На сегодняшний день из-за отсутствия средств республиканского бюджета субсидирование аренды жилья приостановлено по 17 регионам Казахстана. Во-вторых, проект не решает проблему обеспечения жильем граждан, оставшихся без него. (...) По данным Отбасы банка, по состоянию на конец сентября поступило 18,8 тысяч уникальных заявок. Одобрено почти 13 тысяч. Выплаты получают только 9,9 тысяч семей. Получается из одобренных заявок, четверть не получили поддержку", – сказала Юлия Кучинская.

Депутат заявила, что отсутствует должный мониторинг и контроль за эффективностью используемых средств.

Она просила принять меры по решению проблемы финансирования по уже принятым обязательствам и своевременному перечислению средств.

Ранее стало известно, в каких городах Казахстана больше всего выросли цены на жилье.

