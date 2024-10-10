Депутат обвинил масс-медиа в причине агрессии среди молодежи

Депутат Сената Дархан Кыдырали на пленарном заседании палаты 10 октября 2024 год направил свой запрос премьер-министру Олжасу Бектенову. Он считает, что необходимо ужесточить уголовные наказания из-за увеличение агрессии среди молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане не уменьшаются такие случаи, как агрессия, буллинг, вандализм, самоубийство, дедовщина и другие виды.

"Самое страшное, что среди школьников на 93,8% увеличились такие агрессивные моменты. Здесь есть мошеннические действия, еще действия, направленные против здоровья. В основном совершают такие поступки несовершеннолетние. В Алматы избили взрослого для развлечений. В Зайсане произошла драка девушек, а случай изнасилования девушки в Кызылорде никого не оставил равнодушным. Жуткое происшествие в Талгаре из-за одной бутылки пива потрясло все общество. Мать убита горем. Получается жизнь человека ничего не стоит", – озвучил сенатор.

Он отметил, что каждый день все слышат об ужасающих ситуациях, которые происходят в Казахстане.

"Конечно, такая проблема среди молодежи не только у нас в стране. Культ доминирующей силы, масс-медиа, пропаганда, агрессия через популярные сериалы и другие формы, несомненно, подпитывают жестокость. Игры, которые широко распространяются через социальные сети, формируют у молодежи агрессию. Также мы не можем исключить такие причины, как отсутствие должного внимания со стороны родителей к воспитательной работе, различные конфликты и травмы в семье, в школах", – озвучил Дархан Кыдырали.

С его слов, вопросы молодежи отнесены к компетенции различных министерств и раздроблены.

"Только в трех областях есть управления молодежной политики. А в остальных 15 – они сокращены. Например, в Туркестанской области молодежь составляет 40% населения. А этим вопросом занимаются только три работника. Так как заработная плата составляет всего 70 тыс. тенге. Во многих регионах центры не имеют собственных зданий, практически нет организации республиканского уровня, которая объединяла бы всю молодежь. Проблем много, и к этому вопросу нельзя относиться по остаточному принципу", – дополнил депутат.

Он считает, что необходимо всем сплотиться и взять ответственность за будущее нации.

"Необходимо проводить масштабные систематические работы по данной теме, ужесточить уголовные наказания, реорганизовать управление по молодежной политике, активизировать молодежный ресурсный центр", – озвучил Дархан Кыдырали.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

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Позже полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре.