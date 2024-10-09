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Правда ли, что в Казахстане упали цены на автомашины

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:35 Фото: freepik
Стоимость новых автомобилей на казахстанском рынке стабилизировалась с середины 2023 года, считает директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян, сообщает Zakon.kz.

В интервью AutoReport он отметил, что цены на машины в основном остаются на прежнем уровне, а наиболее популярные категории — автомобили по цене 13-14 млн тенге. Подержанные машины чаще всего приобретаются в диапазоне от четырех до пяти миллионов тенге.

Мискарян также отметил, что в отдельных сегментах была зафиксирована временная коррекция цен, связанная с обновлением модельного ряда, особенно у корейских брендов, которые пользуются высоким спросом. Перед поступлением новых моделей на рынок, запасы предыдущих версий продавались с дисконтом.

Эксперт подчеркнул, что начиная со второй половины 2023 года давление дефицита на мировом автомобильном рынке ослабло, что позволило дистрибьюторам и дилерам предлагать покупателям специальные условия, которых не было в период дефицита, начавшегося в конце 2019 года.

Согласно данным Казахстанского автомобильного союза, в 2024 году в стране увеличились продажи автомобилей стоимостью от 15 до 20 млн тенге, в то время как продажи бюджетных автомобилей сократились на 15%. Средняя стоимость купленных новых автомобилей возросла до 14,8 млн тенге в ноябре 2023 года, что объясняется более активным спросом на автомобили премиум-сегмента, а не прямым ростом цен.

Ранее сообщалось, что за год (сентябрь 2024 года к сентябрю 2023 года) цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 5%, продажи нового жилья – на 2%. 

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