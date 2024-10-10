Что не так с рассылкой от 1414 про бесплатное питание школьников: важные разъяснения

Через WhatsApp казахстанцы рассылают реальное сообщение с номера 1414, однако оно сопровождается ложным комментарием. Один из пользователей утверждает, что после того, как он перешел по ссылке, указанной в сообщении про бесплатное питание, его карту заблокировали, сообщает Zakon.kz.

В связи с этими тезисами в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") решили внести важные пояснения.

"1 октября 2024 года пользователи приложения eGov Mobile получили сообщение от номера 1414 о получении цифрового ваучера на бесплатное питание в школах. Рассылка организована Министерством просвещения РК". АО "НИТ"

Фото: Stopfake.kz

Далее, как отмечено в публикации издания Stopfake.kz, ссылка из сообщения ведет на сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov Mobile. При отсутствии предустановленного приложения eGov Mobile пользователя перенаправляют в магазины приложений для его скачивания и установки.

"Однако некоторые пользователи получили информацию в мессенджерах, что данная рассылка является мошеннической и ведет к блокировке банковских приложений. В связи с этим подчеркиваем, что рассылка исходного сообщения является достоверной, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей". АО "НИТ"

Специалисты убедительно просят пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию.

"Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz. По всем вопросам, связанным с работой портала eGov.kz и приложения eGov Mobile, пользователи могут обращаться в кол-центр по номеру 1414". АО "НИТ"

Казахстанцы на постоянной основе получают ложные сообщения. Чаще всего они касаются выплат. Не так давно жителям Казахстана, пострадавшим от лжеброкеров, неизвестные обещали вернуть деньги. Почему нельзя доверять этим рассылкам, читайте в этом материале.