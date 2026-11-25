Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения и главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК рассказала об эпидситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова отметила, что с начала сентября в Казахстане зарегистрировано более 1,5 млн случаев ОРВИ. По ее словам, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона.

"Только за последнюю неделю выявлено более 195 тыс. случаев. Этот показатель в 2,2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года... Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию различных респираторных вирусов. Среди выявленных возбудителей зарегистрировано 345 случаев риновируса, 195 – бокавируса и 189 – аденовируса. С начала сентября зарегистрировано 297 случаев гриппа, в том числе 295 случаев гриппа типа A(H1N1) и два случая гриппа типа B. Летальных исходов не зарегистрировано", – добавила она.

По словам главного санврача, продолжается также мониторинг эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ).

"В настоящее время ситуация в стране остается стабильной. С начала 2026 года зарегистрирован 381 случай КВИ, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных случаев не зарегистрировано. По последним данным мониторинга за сентябрь, в Казахстане преобладает вариант коронавируса XFG, известный как "Стратус". В 68,7% исследованных образцов выявлена его сублиния RV.1.1, в 25% – линия XFG.3. Еще в 6,3% образцов обнаружены линии JN.1 и RF.5.3. По оценке Всемирной организации здравоохранения, эти варианты не представляют дополнительной угрозы для здоровья населения по сравнению с другими вариантами "Омикрона". Мониторинг распространения вируса продолжается", – заверила Сархат Бейсенова.

В свою очередь врач-инфекционист Роза Утегенова прокомментировала вопрос о том, почему сейчас люди переносят болезнь тяжелее, если это привычные вирусы.

"В этом сезоне действительно течение болезни отличается: долгое время, как все отмечают в соцсетях, держится высокая температура, даже на фоне приема жаропонижающих препаратов. Это зависит в первую очередь от иммунитета человека. Во-вторых, каждый год возбудители гриппа мутируют, меняются, и это видно по клинической картине. Основной симптом на сегодня – это высокая температура и последующие осложнения отсюда: судороги, дыхательная недостаточность, поражение нижнего респираторного тракта. Это пневмонии и бронхиты", – сказала она.

Врачи призвали не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

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