В Москву из Казахстана доставили лжеврачей: они обманули семью с больным ДЦП ребенком
В пресс-службе московского ГСУ СК России уточнили, что в период с 2018 по 2020 год Никонов, не имея профильного медицинского образования, выдал себя за медицинского специалиста, обладающего эффективным методом лечения детей с ДЦП.
Он пообещал вылечить девочку 2017 года рождения и провел курс массажей, за который в общей сумме получил более 3 млн рублей. Во время приемов лжеврачу помогала его жена Лилия, в некоторых случаях она также проводила сеансы массажа и получала деньги от клиентов. За указанное время состояние ребенка ухудшилось.
Фото: ГСУ СК России по Москве
Также сказано, что на первоначальном этапе фигуранты скрылись от органов следствия на территории другого государства, в связи с чем им было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Они были объявлены в межгосударственный розыск.
"Местонахождение обвиняемых было установлено на территории Казахстана, где они были задержаны. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Астане женщина отсудила у косметолога крупную сумму денег после неудачной процедуры, повлекшей тяжкие последствия.