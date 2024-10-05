Медалями ООН наградили военнослужащих Казахстана

4 октября казахстанские миротворцы удостоились награды ООН, сообщает Zakon.kz.

Церемония вручения наград состоялась в Демократической Республике Конго. Там, в составе "Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", проходят службу подполковник Алтынбек Жалмуханов и майор Батыр Туяков. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны страны.

Командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф особо подчеркнул заслуги Алтынбека Жалмуханова, его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

А майор Батыр Туяков стал первым представителем казахстанских Вооруженных сил, принявшим участие в миротворческой миссии в этой стране. На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Днями ранее правительство страны внесло изменения в Правила обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат.