"КазАвтоЖол" предупредил водителей Астаны и северных регионов

Фото: Zakon.kz

Специалисты АО "НК "КазАвтоЖол" обратились с важной просьбой к водителям Астаны и трех областей. Владельцев авто предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах, сообщает Zakon.kz.

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