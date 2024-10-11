"КазАвтоЖол" предупредил водителей Астаны и северных регионов
Фото: Zakon.kz
Специалисты АО "НК "КазАвтоЖол" обратились с важной просьбой к водителям Астаны и трех областей. Владельцев авто предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Обращение организации опубликовано в Telegram-канале.
"В Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях местами ожидаются дождь с мокрым снегом. Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".АО "НК "КазАвтоЖол"
О непогоде метеорологи предупреждали ранее. Если на юге Казахстана еще сохраняется тепло, то в Астане обещают метель и морозы до 8 градусов.
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