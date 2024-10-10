Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане

С 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается понижение температуры. Если в Алматы и Шымкенте перемены будут постепенными, то столица отличится. В Астане прогнозируют метель с гололедом. Какие сюрпризы еще принесет октябрь, расскажет Zakon.kz.

Также по информации синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте пройдут сильные дожди.

Астана

11 октября: облачно, дождь, днем временами сильный дождь, в конце дня дождь с переходом в снег. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 10-12 тепла, с дальнейшим понижением.

12 октября: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Днем порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.

Алматы

11 октября: переменная облачность, в конце дня дождь. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.

12 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 тепла.

Шымкент

11 октября: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 19-21 тепла.

12 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 17-19 тепла.

13 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября 2024 года: казахстанцам стоит готовиться к непогоде. Циклон принесет в страну осадки и усиление ветра.

Также специалисты подвели интересные итоги за сентябрь 2024 года. Как оказалось, первый осенний месяц смог побить температурный рекорд 55-летней давности.