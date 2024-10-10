Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:48 Фото: Zakon.kz
С 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается понижение температуры. Если в Алматы и Шымкенте перемены будут постепенными, то столица отличится. В Астане прогнозируют метель с гололедом. Какие сюрпризы еще принесет октябрь, расскажет Zakon.kz.

Также по информации синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте пройдут сильные дожди.

Астана

  • 11 октября: облачно, дождь, днем временами сильный дождь, в конце дня дождь с переходом в снег. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 10-12 тепла, с дальнейшим понижением.
  • 12 октября: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Днем порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.
  • 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.

Алматы

  • 11 октября: переменная облачность, в конце дня дождь. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.
  • 12 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.
  • 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 14-16 тепла.

Шымкент

  • 11 октября: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 19-21 тепла.
  • 12 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 17-19 тепла.
  • 13 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября 2024 года: казахстанцам стоит готовиться к непогоде. Циклон принесет в страну осадки и усиление ветра.

Также специалисты подвели интересные итоги за сентябрь 2024 года. Как оказалось, первый осенний месяц смог побить температурный рекорд 55-летней давности.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Аким Павлодара проиграл в суде прокурору из-за новостроек
Матч Казахстан-Словения, важная информация для болельщиков
Матч Казахстан – Словения в Алматы: важная информация для болельщиков
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Заморозки Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: