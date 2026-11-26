Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" распространила важное предупреждение для водителей Астаны и Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в столице и регионе ожидается гололедица.

"Сегодня, 26 ноября 2026 года, в Астане и Акмолинской области наблюдаются дождь и плюсовая температура воздуха. К вечеру ожидается похолодание, в результате которого на дорожном покрытии может образоваться наледь", – предупредили водителей.

В связи с этим "КазАвтоЖол" призывает водителей, планирующих выезд на автомобильные дороги республиканского значения, соблюдать особую осторожность. Им настоятельно рекомендуют:

Воздержаться от поездок за пределы города, если автомобиль не оснащен зимними шинами.

Соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия.

Избегать резкого торможения, перестроений и необоснованных обгонов.

Перед выездом уточнять погодные условия и дорожную обстановку по маршруту следования.

"Особую опасность могут представлять мосты, путепроводы, спуски и подъемы. Не рискуйте своей жизнью и безопасностью других участников дорожного движения. Даже при плюсовой температуре днем дорожное покрытие к вечеру может стать крайне скользким. Информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по круглосуточному номеру "1403", – заявили в "КазАвтоЖоле".

Ранее МВД Казахстана сделало срочное напоминание для водителей. Их предупредили, что снег, гололед и метель могут привести к непредвиденным ситуациям на дороге. В связи с этим водителям напомнили о необходимости заранее подготовиться к зимней поездке.