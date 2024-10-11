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Изнасиловал и убил девушку-врача, ранил полицейского: вынесен приговор по резонансному делу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 11:15 Фото: Zakon.kz
В Актобе огласили приговор мужчине, который весной 2024 года зарезал молодую женщину и ранил пытавшегося его задержать сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области, его обвинили по следующим статьям: убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление; незаконное вторжение в жилье; изнасилование, соединенное с угрозой убийством; посягательство на жизнь, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Судом установлено, что 22 апреля ночью в Актобе подозреваемый залез через балкон в квартиру своей знакомой, работавшей врачом. Изнасиловал ее, затем, чтобы скрыть это преступление, зарезал ножом. После этого он выпрыгнул обратно через балкон и бросился убегать, при этом ранил полицейского, пытавшегося его задержать.

В суде подсудимый признал себя виновным только в незаконном вторжении в квартиру и убийстве девушки, на которой, с его слов, хотел жениться. Другие обвинения он не признал.

Суд признал его виновным по всем статьям и приговорил к 22 годам лишения свободы.

В пользу потерпевшей стороны с него взыскали компенсацию за моральный вред и имущественный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Это происшествие вызвало резонанс после того, как в соцсетях появились кадры с погоней за преступником. Он пытался скрыться на машине, но в итоге попал в ДТП.

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