Пересадка органов в Казахстане: очереди ждут свыше 4 000 человек

В Казахстане порядка 4 100 человек ожидают пересадку органов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на республиканской конференции "О состоянии органного донорства" 11 октября 2024 года директор Республиканского центра по координации трансплантации Айдар Ситказинов, в 2023 году в листе ожидания было 3 600 человек.

"Сейчас по итогам девяти месяцев 4 103 пациента. Ежегодно не дожидаются органов более 300 человек. В этом году из листа ожидания по факту смерти выбыло 238 пациентов", – сказал Айдар Ситказинов.

В листе ожидания 97,5% это взрослые и остальные дети. Большинство нуждается в пересадке почек, а также в печени, сердце и легких. Ежегодно проводится порядка 200 операций, когда родственники отдают свою почку либо часть печени, что не решает проблему. Поэтому в центре выступают за посмертное донорство, так как оно не калечит людей, делящихся органами при жизни.

"Порядка 6 700 человек при жизни дали согласие на донорство, но свыше 100 тысяч человек отказались. Из 11 млн казахстанцев, которые могут выразить свое волеизъявление, это очень малое число. Менталитет, недоверие, суеверие, религиозные моменты. Пока население относится к этому отрицательно", – пояснил руководитель центра.

В этом году из 53 потенциальных доноров только у пяти изъяли органы, так как родственники не дали согласие. Позиция врачей: не ставить родственников перед выбором согласия или отказа, а просто уведомлять о процедуре. Человек сам должен при жизни решить хочет он быть донором или нет.

"Из пяти человек волеизъявления ни у кого не было. Мы с 2020 года спрашиваем разрешения у родственников. Считаем, что должна быть презумпция согласия с уведомлением родственников. Не должны спрашивать разрешения у родственников. Человек при жизни должен дать разрешение или отказ на донорство", – сообщил Айдар Ситказинов.

Ранее сообщалось, что умершая жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь пятерым казахстанцам.