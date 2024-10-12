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В каком регионе Казахстана больше всего курящих

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:00 Фото: unsplash
Бюро национальной статистики в июле 2024 года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака, сообщает Zakon.kz.

Результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году – 19,4%), или 39,8% мужчин, 7,6% женщин.

Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности – 20%. Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%).

Ранее северное сияние в ночном небе Алматы попало в объектив известного фотографа.

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