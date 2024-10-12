3,8 млн детей прошли скрининги в Казахстане

Фото: pixabay

В Казахстане с января по сентябрь профилактические осмотры прошли 3,8 млн детей в возрасте до 18 лет, при этом каждый ребенок охвачен медицинским наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, с момента рождения ребенка и до достижения им шестилетнего возраста проводится четыре вида скринингов. Это неонатальный, направленный на выявление у новорожденного фенилкетонурии и врожденного гипотериоза, аудиологический – для определения нарушений слуха, офтальмологический – на выявление ретинопатии недоношенных, а также психофизический скрининг. "Министерство прилагает усилия для повышения качества скринингов, оснащенности необходимым оборудованием для их проведения и осуществляет контроль за своевременностью этих обследований", – рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК. Ранее карагандинские врачи восстановили лицо и нос ребенку, попавшему в ДТП. Читайте также На каких еще дорогах в Казахстане открыли движение в связи с улучшением погоды В Минфине объяснили заторы на границе с Китаем борьбой с перекупщиками

Следите за новостями zakon.kz в: