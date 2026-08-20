Минздрав обновил правила медосмотра детей

Министр здравоохранения приказом от 17 августа 2026 года утвердила новые правила, объем и периодичность проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, сообщает Zakon.kz.

Целевой группой являются дети в возрасте от одного месяца до достижения возраста восемнадцати лет.

Профилактические медицинские осмотры проводятся в год достижения соответствующего возраста в соответствии с объемом и периодичностью проведения профилактических медицинских осмотров.

Организации ПМСП обеспечивают:

условия проведения профилактических медицинских осмотров детей в организациях дошкольного и среднего образования;

преемственность с профильными медицинскими организациями для проведения данных осмотров;

информирование законных представителей детей о необходимости и условиях прохождения профилактических медицинских осмотров посредством медицинских цифровых систем (МЦС), мобильных приложений;

составление графика выездов специалистов организации ПМСП для проведения профилактического медицинского осмотра целевой группы населения, проживающих в сельских населенных пунктах;

составление графика выездов специалистов территориальной организации ПМСП на территории организаций образования (при его наличии), в том числе дошкольных организаций для проведения профилактического медицинского осмотра детей дошкольного возраста (посещающих детские дошкольные организации), школьного возраста;

извещение органов внутренних дел и местных исполнительных органов по осуществлению гарантий прав ребенка о фактах жестокого обращения с ребенком в день проведения профилактического медицинского осмотра;

направление к профильному специалисту при выявлении у детей симптомов или признаков заболеваний, а также при наличии жалоб со стороны детей или их законных представителей с целью дальнейшего проведения обследования, установления диагноза, взятия на динамическое наблюдение и оздоровления;

проведение ежемесячного анализа результатов профилактических медицинских осмотров с предоставлением информации в местные органы государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

Профилактические медицинские осмотры детей дошкольного, школьного возрастов проводятся специалистами территориальной организации ПМСП с выездом на территории организаций образования.

Проведение профилактических медицинских осмотров включает:

подготовительный этап,

профилактический медицинский осмотр,

заключительный этап.

Подготовительный этап проводит средний медицинский работник организации ПМСП.

Он включает:

ежегодное формирование списков детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в предстоящем году, осуществляется не позднее ноября предыдущего года с последующей ежеквартальной коррекцией групп;

оповещение законных представителей детей о необходимости и условиях проведения профилактических медицинских осмотров посредством МЦС, мобильных приложений;

оформление добровольного информированного согласия с несовершеннолетними в возрасте шестнадцати лет и старше или с законными представителями детей на медицинское вмешательство.

Законных представителей детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в предстоящем году, оповещают не позднее двадцатого января текущего года.

Профилактический медицинский осмотр включает следующие этапы:

доврачебный,

квалифицированный,

специализированный.

Доврачебный этап проводится средним медицинским работником организаций ПМСП и включает:

проведение антропометрических измерений (вес, рост, окружность головы у детей до пяти лет);

вычисление индекса Кетле у детей в возрасте от пяти лет;

оценку развития детей до шести лет;

измерение артериального давления (у детей шести лет и старше);

проведение плантографии и ее оценку (у детей пяти лет и старше);

электрокардиографическое исследование (в двенадцати отведениях) у детей в возрасте десяти, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет включительно;

общий анализ крови и мочи у детей в возрасте один год, два года шести месяцев, пяти лет, десяти лет, четырнадцати лет, шестнадцати лет;

пульсоксиметрия (с одного месяца до восемнадцати лет);

формирование направлений на профилактический осмотр полости рта детям в возрасте два года, два года и шести месяцев, три года, четыре года, пяти лет, шести лет, семи лет, восьми лет, девяти лет, десяти лет, одиннадцати лет, двенадцати лет, тринадцати лет, четырнадцати лет, пятнадцати лет, шестнадцати лет, семнадцати лет.

Квалифицированный этап проводится врачом-педиатром либо врачом общей практики и включает:

оценку здоровья ребенка,

психофизического, полового развития,

выявления признаков жестокого обращения с учетом данных доврачебного обследования.

В ходе квалифицированного этапа проводятся:

осмотр кожных покровов (бледность, желтуха, гиперемия, цианоз, сыпь, угревая сыпь, отеки, пастозность) и волосистой части головы (педикулез);

выявление признаков физического насилия (линейные кровоподтеки после ударов палкой или прутом, кровоподтеки в виде петли после ударов ремнем, веревкой, следы связывания, стягивания веревкой или ремнем, следы прижиганий сигаретой, кровоизлияния в сетчатку глаз, субдуральные гематомы) или пренебрежения основными потребностями ребенка (отсутствие ухода, еды, медицинской помощи, безопасности);

осмотр видимых слизистых оболочек (конъюнктивы глаз, полость рта, зев, небные миндалины, верхнее небо, носовые ходы);

осмотр и пальпацию периферических лимфатических узлов (поднижнечелюстные, затылочные, околоушные, шейные, подмышечные, паховые);

осмотр грудной клетки, позвоночного столба и конечностей;

исследование органов кровообращения (осмотр области сердца, аускультация сердца), определение частоты, наполнения, ритма пульса.

исследование органов дыхания (аускультация легких, определение частоты дыхания);

оценку результатов исследования остроты слуха, осмотр ушных раковин, наружного слухового прохода, оценку проходимости носовых ходов, осмотр зева, миндалин (с шести лет);

оценку результатов пульсоксиметрии и измерения артериального давления;

исследование органов пищеварения (пальпация брюшной полости, области правого подреберья, печени, эпигастральной области, селезенки, правой и левой подвздошной областей). Обращается внимание на состояние слизистой полости рта, губ, щек, языка, десен, зубов, верхнего неба;

оценку полового развития с учетом стадий формирования вторичных половых признаков (с десяти лет);

оценку состояния репродуктивного здоровья девочек (двенадцати лет, четырнадцати лет, шестнадцати лет).

При выявлении у девочек функциональных отклонений или симптомов, указывающих на наличие гинекологического заболевания, нарушений полового развития, гормональных нарушений и других состояний (травма наружных половых органов) осуществляется их направление к акушеру-гинекологу по месту жительства;

оценку состояния эндокринной системы;

оценку состояния нервной системы;

оценку состояния ЛОР органов;

оценку нервно-психического развития с рождения до шести лет.

Специализированный этап проводится детям до шести лет врачами профильных специальностей: детским хирургом, детским неврологом, детским оториноларингологом, детским офтальмологом, детским стоматологом.

По результатам проведенного профилактического медицинского осмотра при выявлении у детей симптомов и/или признаков заболеваний, диагноз которых не может быть установлен при проведении профилактического медицинского осмотра, осуществляется направление детей на консультацию профильного специалиста через врача педиатра либо врача общей практики организации ПМСП по месту прикрепления.

Результаты профилактических медицинских осмотров автоматически формируют цифровой маршрут пациента в МЦС, включая направление на консультацию, лабораторные исследования и динамическое наблюдение.

На заключительном этапе специалисты, участвующие в профилактических медицинских осмотрах детей, вносят результаты осмотров в МЦС.

По окончании профилактического медицинского осмотра врач-педиатр либо врач общей практики проводит комплексную оценку состояния здоровья детей с определением следующих "групп здоровья":

1 группа – здоровые дети;

2 группа – здоровые дети, имеющие функциональные отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям, с наличием факторов риска;

3 группа – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма;

4 группа – дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями;

5 группа – дети с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма.

Результаты профилактического медицинского осмотра доводятся до сведения законных представителей посредством МЦС, мобильных приложений.

В зависимости от состояния здоровья детей определяются следующие группы для занятий физической культуры:

I основная группа – дети с 1 и 2 группами здоровья (общая образовательная программа без ограничений);

II подготовительная группа – дети с 3 группой здоровья (образовательная программа с ограничением физической нагрузки с учетом наличия противопоказаний к определенным видам движений);

III специальная группа – дети с 4 группой здоровья (ограничение физической нагрузки);

IV освобожденная группа – дети с 5 группой здоровья (с детьми проводится лечебно-физическая культура).

По завершению профилактического медицинского осмотра врачом педиатром либо врачом общей практики оформляется эпикриз и заключение с указанием группы здоровья, оценкой физического и нервно-психического развития.

В заключении предоставляются рекомендации по:

дообследованию, наблюдению, соблюдению санитарно-гигиенических правил,

режиму, физическому воспитанию и закаливанию,

проведению профилактических прививок,

профилактике пограничных состояний и заболеваний,

по физической группе (основная или специальная группа)

для мальчиков с пятнадцати лет – заключение и рекомендации для военкомата путем интеграции с цифровыми системами уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 30 августа.

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